Un nuevo acuerdo salarial en el Congreso de la Nación Argentina volverá a impactar en las dietas de los integrantes de la Senado de la Nación Argentina. Tras la paritaria firmada con los gremios legislativos, los ingresos de los senadores superarán los $11,5 millones brutos mensuales.

El incremento forma parte de una negociación salarial para los trabajadores parlamentarios que se aplicará en varios tramos acumulativos. El esquema contempla una suba retroactiva del 2% correspondiente a diciembre, seguida por aumentos de entre 1,5% y 2,5% en los meses siguientes, lo que representa un incremento cercano al 10% acumulado hasta mayo.

El acuerdo fue firmado por autoridades administrativas y parlamentarias de ambas cámaras junto con representantes sindicales, entre ellos dirigentes de la Asociación del Personal Legislativo, Unión del Personal Civil de la Nación y Asociación Trabajadores del Estado.

Cómo impacta en los sueldos de los senadores

El aumento repercute de manera automática en los haberes de los senadores por un sistema aprobado por la Cámara alta en 2024, que vinculó sus dietas al valor de los módulos utilizados para pagar al personal legislativo.

Actualmente, el salario de los legisladores se calcula sobre 4.000 módulos:

2.500 módulos correspondientes a la dieta base.

1.000 módulos por gastos de representación.

500 módulos adicionales por desarraigo.

Además, el esquema contempla una decimotercera dieta anual, equivalente a un aguinaldo.

Con la actualización del valor de los módulos, los senadores pasarán de percibir alrededor de $10,2 millones brutos mensuales a cerca de $11,5 o $11,6 millones, antes de descuentos como el impuesto a las Ganancias y aportes previsionales.

Dentro de este sistema hay algunas excepciones. El adicional por desarraigo no es percibido por todos los legisladores. Entre quienes no lo cobran se encuentran Mariano Recalde y Alicia Kirchner, esta última por mantener su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

Diferencias con la Cámara de Diputados

El esquema salarial es distinto en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Allí las dietas no están atadas al sistema de módulos ni a las paritarias del personal legislativo.

La actualización de los sueldos depende de decisiones de la presidencia de la Cámara, actualmente a cargo de Martín Menem.

En la actualidad, los diputados nacionales perciben cerca de $6 millones brutos, unos $4,5 millones netos, más un adicional aproximado de $600.000 por gastos de representación, una cifra menor a la que cobran los senadores.

La diferencia entre ambas cámaras suele reaparecer dentro del Congreso cada vez que se producen actualizaciones salariales vinculadas al sistema de módulos.