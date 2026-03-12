Los 32 países miembros de la AIE acordaron por unanimidad volcar al mercado 400 millones de barriles de crudo provenientes de sus reservas estratégicas, en una decisión sin precedentes desde la creación del organismo en 1974.

La medida busca compensar el fuerte recorte de oferta generado por la crisis en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial. Antes del conflicto circulaban por allí unos 20 millones de barriles diarios entre crudo y derivados, equivalentes a cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por vía marítima en el mundo. Según la AIE, esos flujos cayeron a menos del 10% de los niveles previos a la guerra.

El impacto no se limita al petróleo. La AIE advirtió que el conflicto también recortó alrededor de 20% de la oferta global de gas natural licuado, mientras que entre el 28 de febrero y el 10 de marzo el barril Brent avanzó 20% y el índice europeo TTF del gas escaló 50%, reflejando la tensión que atraviesan los mercados energéticos.

En ese contexto, el organismo recordó que sus miembros están obligados a mantener reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones netas de petróleo. En conjunto, los países de la AIE cuentan con más de 1.200 millones de barriles en reservas de emergencia, a los que se suman otros 600 millones en stocks industriales bajo obligación gubernamental.

Aunque la intervención apunta a enfriar los precios y a dar una señal de estabilidad, la reacción del mercado fue cautelosa: de acuerdo con Reuters, el petróleo llegó a subir casi 5% este miércoles, en medio de nuevas preocupaciones por la continuidad de las interrupciones en la región.