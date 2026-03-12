El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante potenciales inversores en el marco del encuentro Argentina Week 2026, realizado en el Bank of America en Nueva York. Durante su presentación, afirmó que el Gobierno cuenta con respaldo político y social para continuar con el programa de reformas económicas.

En su intervención, el funcionario se refirió al rumbo económico impulsado por la gestión del presidente Javier Milei y planteó que el país atraviesa un escenario distinto al de otras etapas de estabilidad macroeconómica.

Según explicó, en otras ocasiones los períodos de estabilidad se produjeron como consecuencia de crisis previas que obligaron a realizar ajustes. En cambio, sostuvo que el actual proceso responde a decisiones políticas del Gobierno nacional.

“Argentina tiene estabilidad macroeconómica basada en la voluntad política por la decisión de nuestro presidente”, señaló durante la exposición ante empresarios y representantes del sector financiero.

Estabilidad y reformas

Caputo también repasó la situación económica que atravesó el país al inicio de la actual gestión y aseguró que se evitó una crisis mayor.

El ministro indicó que el Gobierno logró estabilizar la economía sin recurrir a medidas como el incumplimiento de contratos, una hiperinflación o un default. En ese sentido, afirmó que el proceso se llevó adelante respetando las normas y manteniendo los compromisos financieros del país.

“Después de dos años de lidiar con lo que iba a ser la peor crisis económica de la Argentina, pudimos evitar esa crisis cumpliendo con la ley y pagando nuestra deuda”, sostuvo.

Respaldo político y social

Durante su exposición, Caputo también hizo referencia al resultado de las elecciones legislativas y al respaldo social a las reformas impulsadas por el Gobierno.

Según expresó, ese resultado representa una señal de apoyo al rumbo económico. “Ahora hay prueba de que la mayoría de la población ha decidido apoyar estas reformas. Por un lado hay voluntad política y por el otro lado tenemos el apoyo social para seguir adelante”, afirmó.

El ministro también destacó la presencia de gobernadores argentinos en el evento realizado en Nueva York y señaló que varios mandatarios provinciales manifestaron que el proceso de reformas “no tiene vuelta atrás”.