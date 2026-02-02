Brigadistas de San Juan finalizan su misión en Chubut y evalúan enviar refuerzos

Luego de casi diez días de intensas tareas en el sur del país, los brigadistas sanjuaninos que combatieron los incendios forestales en la zona de Cholila, en la provincia de Chubut, se preparan para regresar a San Juan. En paralelo, las autoridades provinciales analizan la posibilidad de enviar un relevo para continuar colaborando en el operativo nacional, en función de la evolución del fuego y de las decisiones que adopte la superioridad.

Así lo confirmó el comisario mayor Rodolfo Castro, a DIARIO HUARPE, al señalar que este lunes sería el último día de trabajo del contingente enviado por San Juan. “Hoy lunes sería el último día que van a estar allá. Este personal está desde el viernes 23, en el marco de un convenio con la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación”, explicó.

El grupo, integrado por diez bomberos especializados, comenzó con las labores operativas el sábado 24 y desde entonces enfrenta condiciones extremas. Castro destacó el nivel de exigencia del trabajo y las particularidades del terreno patagónico, muy diferente al de San Juan. “La vegetación con la que contamos en aquella provincia no es la misma que tenemos aquí. Hay especies como el ciprés, el coigüe y el ñire, que arrojan resinas altamente combustibles”, detalló.

Según explicó el jefe policial, los brigadistas debieron combatir incendios de copa y focos subterráneos, difíciles de atacar por la profundidad del fuego y el gran colchón de material vegetal acumulado en la base del suelo. A esto se sumaron jornadas que se extendieron entre 10 y 14 horas diarias, muchas veces en zonas de muy difícil acceso, donde el avance solo es posible a pie o mediante balsas.

En cuanto a la continuidad del operativo, Castro indicó que la definición sobre el envío de un relevo aún no está tomada. “Va a quedar a criterio de la Jefatura de Policía y del Gobierno provincial. Si se manda relevo, esta gente saldría mañana a las 8 de la mañana y estaría arribando el miércoles por la tarde”, señaló. De concretarse, el nuevo contingente estaría integrado por la misma cantidad de efectivos.

El comisario mayor explicó que, si bien se registró un descenso de temperatura y hay probabilidades de lluvia, las condiciones climáticas siguen siendo inestables. “El trabajo realizado ayer y hoy lamentablemente no surtió el fruto esperado debido al viento. Son vientos de direcciones variables que hacen que la situación se complique y se salga de control”, advirtió.

La participación de los brigadistas sanjuaninos se dio a pedido de la Nación, en el marco del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la reciente creación de la Agencia Federal de Emergencias. Desde el Gobierno provincial y los organismos de Protección Civil destacaron el profesionalismo y la experiencia del personal enviado, que ya ha intervenido en emergencias similares en otras provincias y en el exterior.

Mientras se aguarda la definición sobre un eventual relevo, el regreso del primer contingente marca el cierre de una misión marcada por el esfuerzo extremo, el riesgo permanente y la colaboración interprovincial frente a uno de los incendios forestales más complejos de la temporada en la Patagonia.