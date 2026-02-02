Tras las intensas lluvias y caída de granizo durante el fin de semana, el Municipio de Pocito brindó asistencia a más de 2.000 familias afectadas por la inclemencia climática, según informaron autoridades locales.

El municipio implementó una red de contención y sigue trabajos preventivos ante alertas.

Las familias asistidas se encuentran en sectores como Loteo San Expedito, Villa Monafó, Loteo Los Olivos, Villa Libertad, La Rinconada, Villa Cremades, Villa Funes, calle Alfonso XIII, y en el cuadrante comprendido entre Vidart, Costa Canal, Calle 12 y Calle 14.

El personal municipal continúa trabajando de manera preventiva en distintos sectores del departamento ante la posibilidad de nuevas alertas meteorológicas. Si bien no se registraron evacuaciones, el Municipio implementó una red de contención directa, priorizando la asistencia a familias con personas con discapacidad o niños, para trasladarlos temporalmente a casas de familiares si fuera necesario.

Las autoridades recordaron que las familias que necesiten asistencia pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en el Municipio de Pocito, o a las Delegaciones Municipales de Zona Norte y Zona Sur para recibir ayuda.

Con estas acciones, el Municipio busca garantizar la seguridad y bienestar de los vecinos ante los efectos de fenómenos climáticos extremos, reforzando la atención social en los sectores más vulnerables.