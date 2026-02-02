Un sanjuanino ganó más de $43.000.000 en el Quini 6

La suerte se instaló en la provincia durante el último sorteo del Quini 6. Un apostador sanjuanino resultó ganador del pozo mayor, adjudicándose la suma de $43.267.716 en la modalidad "Siempre Sale" del sorteo N° 3344, correspondiente al domingo 1 de febrero.

La jugada ganadora, que acertó cinco de los seis números, se realizó en la agencia 507, ubicada en Rawson. Los números sorteados que llevaron al millonario premio fueron el 09, 30, 31, 42 y 43, quedando fuera el 07. Según las reglas del juego, el ganador tiene plazo para cobrar hasta el 18 de febrero, fecha en la que el premio prescribe.

Pero la fortuna no fue exclusiva de un solo punto de la provincia. En el mismo sorteo, otro apostador sanjuanino logró un premio significativo en la modalidad "5 aciertos segunda vuelta", alcanzando un monto de $2.412.651. La jugada, que también acertó cinco números, fue registrada en la agencia 909 de Rivadavia. La combinación ganadora en este caso incluyó los números 12, 16, 27, 35 y 42, con el 07 como el número no acertado.

Estos importantes triunfos reactivan las historias de suerte mayor en la provincia, recordando a la comunidad que los premios del Quini 6 deben ser reclamados dentro del plazo establecido para no perder el derecho al cobro. Las agencias locales, puntos habituales de encuentro para los aficionados a los sorteos, vuelven a ser noticia como escenario de transformaciones económicas inesperadas para algunos de sus clientes.