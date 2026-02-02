Soledad Pastorutti presentó en Cosquín a "Los Hermanos Lucero", la nueva promesa folclórica

En un gesto que evocó su propio comienzo legendario, Soledad Pastorutti compartió el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín con una dupla de jóvenes promesas: los hermanos Thiago (14) y Tobías (16) Lucero, oriundos de San Luis. La presentación, ocurrida en la madrugada del sábado pasado bajo una intensa lluvia, marcó el salto más importante en la incipiente carrera del dúo puntano.

La artista, quien celebraba sus 30 años sobre los escenarios, los invitó a interpretar junto a ella y su hermana Natalia la zamba “De mi madre”, de Chango Rodríguez. “Todo de ustedes”, se escuchó decir a Pastorutti al final de la interpretación, dirigiéndose al público con una clara intención de presentación. “Hay mucha juventud en el folclore, hay que buscar nomás”, añadió, en un acto de padrinazgo que no pasó desapercibido.

Los jóvenes, inicialmente tímidos al pisar el Atahualpa Yupanqui, ganaron seguridad al entonar sus voces junto a las consagradas artistas. El momento revistió una carga simbólica especial, al replicar el camino que Soledad y Natalia Pastorutti iniciaron en 1996, cuando también eran adolescentes.

Tras la actuación, la emoción fue palpable. “Antes de partir quiero agradecer a Soledad, a toda la gente que trabaja detrás de este festival y a mi familia, que me está acompañando en esta noche tan hermosa. Muchas gracias, Cosquín”, expresó Thiago Lucero frente al micrófono.

El vínculo entre Pastorutti y los hermanos Lucero no es nuevo. El año pasado, Tobías ya había compartido escenario con la cantante en el Festival del Valle del Sol, en Villa de Merlo, donde interpretaron “Calle Angosta” de Los Chalchaleros. Este nuevo episodio en Cosquín consolida ese apoyo y proyecta a los jóvenes a un ámbito nacional.

En sus redes sociales, el dúo agradeció la oportunidad: “Noche emocionante. Un placer pisar el escenario de Cosquín y poder acompañar a una grande del folclore cómo es Soledad Pastorutti. Gracias por pensar en nosotros, por tenernos en cuenta y repetir su historia. Para nosotros con 16 y 14 años es llegar lejos”.

Con este espaldarazo, “Los Hermanos Lucero” se suman a la nueva camada de jóvenes intérpretes que, con el respaldo de figuras consagradas, encuentran en los festivales masivos la vitrina para impulsar la renovación del cancionero popular argentino.