Un siniestro de tránsito se produjo este lunes 2 de febrero por la mañana en la Ruta 20, en Santa Lucía. Una Fiat Fiorino fue impactada al intentar ingresar a la estación de servicio YPF de La Legua.

La Fiat Fiorino sufrió el impacto mientras intentaba ingresar a la YPF de La Legua. (FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE)

Según testigos consultados por DIARIO HUARPE, el vehículo, conducido por un joven de 27 años, maniobraba para ingresar a la estación de servicio cuando fue chocado por una EcoSport, cuyo conductor tiene 63 años. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque ambos autos sufrieron daños materiales considerables.

Intervino personal de la Policía de San Juan y de ambulancia 107. (FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE)

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de San Juan y personal del servicio de ambulancia 107. Estos realizaron las tareas de seguridad, control del tránsito y pericias preliminares para determinar las causas del choque.

Los efectivos policiales realizaron tareas de prevención tras el siniestro. (FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE)

El tránsito en la Ruta 20 se vio afectado de manera momentánea, pero se normalizó rápidamente. Las autoridades actuaron a tiempo para regularizar el tránsito para evitar accidentes similares.