Tras las intensas lluvias y crecientes que afectaron a distintos puntos de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que "hemos asistido a 1.300 familias sanjuaninas durante todo el fin de semana. He estado a cargo de todo el operativo, prácticamente sin dormir, pero lo hicimos de una manera sumamente pragmática e inteligente”, expresó el mandatario. El Estado provincial anunció la puesta a disposición de un fondo de $1.000 millones para atender a los departamentos más perjudicados por la emergencia climática.

Asistencia antes, durante y después del temporal

Orrego destacó que la respuesta del Gobierno se activó incluso antes de que comenzaran las lluvias más intensas, a partir de los pronósticos que advertían sobre un evento severo. “Pudimos llegar en la previa, inclusive antes de la lluvia, porque ya sabíamos que podía ser muy fuerte y afectar enormemente a muchas familias. Lo hicimos antes, en el momento y en el después”, señaló. El gobernador manifestó su expectativa de que las condiciones climáticas no vuelvan a agravarse en los próximos días y remarcó el objetivo de restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

El fondo de $1.000 millones será destinado a los municipios que hayan sufrido mayores daños, de acuerdo con evaluaciones técnicas realizadas por distintas áreas del Estado. “Hay departamentos que no han sufrido una situación delicada y otros que han sido realmente muy afectados. Esta evaluación no la hago yo solamente, la hacen las distintas reparticiones del Estado”, explicó Orrego, quien resaltó que el relevamiento realizado permitió contar con información precisa. “Tenemos una información sumamente acertada porque hemos podido trabajar en la previa, en el durante y en el después, y eso nos permite asistir de manera concreta”, agregó.

La producción, también incluida en la asistencia

El gobernador confirmó que la ayuda provincial también contempla al sector productivo, afectado por las lluvias y las crecientes.

“La producción está contemplada. Ya viene trabajando el ministro de Producción, Gustavo Fernández, junto con todo su equipo, la Secretaría de Agricultura, Hidráulica y demás áreas, escuchando de primera voz a los productores que han sido afectados”, indicó. Según explicó, el objetivo es evitar que los daños climáticos generen consecuencias prolongadas sobre la actividad económica de los departamentos.

Cambio climático y necesidad de previsión

Orrego puso especial énfasis en la necesidad de asumir que estos fenómenos ya no son excepcionales, sino parte de una nueva normalidad climática. “Tenemos que acostumbrarnos a entender que tenemos que ser previsibles. Estos cambios climáticos ya no son algo que pasan una vez y después terminan. En San Juan se han vuelto normales y habituales”, advirtió.

En ese sentido, recordó que los meses de enero, febrero e incluso marzo suelen estar marcados por temporales intensos que requieren máxima atención.

Al referirse a las recientes crecientes, el mandatario mencionó el caso de Zonda como un ejemplo de eventos extremos que, aunque poco frecuentes, pueden repetirse. “Muchos dicen que algo así no pasaba desde el año 82, otros desde 2007. Lo cierto es que pasó y tenemos que estar preparados todos los años”, afirmó.

También destacó las tareas preventivas que se realizan de manera sistemática. “Todos los años, cerca de octubre y noviembre, el Departamento de Hidráulica junto con Vialidad Provincial trabajan en las defensas, porque puede pasar o no, pero no podemos dejar de hacer ese trabajo”, sostuvo.

Fondos de emergencia y un Estado presente

Finalmente, Orrego explicó que los recursos anunciados provienen de partidas de emergencia de la Provincia y remarcó el rol social del Estado en este tipo de situaciones.

“Son fondos de emergencia. Hay situaciones físicas y asistenciales que no se solucionan de un día para otro. Hay que ayudar a muchas familias que la están pasando mal y tener la sensibilidad social que debe tener un gobierno”, concluyó.

Mientras continúan las tareas de monitoreo y reparación en rutas, defensas y zonas productivas, el Ejecutivo provincial mantiene activos los operativos en territorio con el objetivo de normalizar la situación y reducir el impacto de futuros temporales.