Brujas en el hotel abandonado. Eso vieron los visitantes del lugar el pasado 2 de octubre, el motivo: un sanjuanino grabó un corto para divertirse en el mes de octubre, celebrado en internet como la Spooky season.

El autor del despliegue es Nicolás Guerrero, fotógrafo sanjuanino y director del corto “Su última noche” un corto de terror que estrena este lunes 17 de octubre en su canal de youtube. Las expectativas son grandes, el trailer salió el jueves y acumuló casi 20.000 visualizaciones.

Nico habló con DIARIO HUARPE y contó cómo fue filmar, cómo inició, por qué eligió hacer un corto de terror y las críticas que le vinieron por tratar el tema de la brujería en San Juan.

Sustos en redes

Nicolás trabaja como fotógrafo de eventos. Además, como hobby realiza producciones fotográficas y las comparte en sus redes sociales. El jueves 13 de octubre compartió un video que sorprendió. En el, unas jóvenes entraban al hotel abandonado de Rivadavia y capturaban en cámara imágenes paranormales.

Inquietante e incómodo, el video se viralizó y generó expectativas para este lunes. Quizás por las vibras a películas como “El proyecto Blair Witch” o “REC”, el hecho de que sea una “filmación encontrada” (conocido como fan-footage) le dan un tinte de terror muy cercano.

El lugar abandonado se llenó de capuchas en una inusual jornada.

El corto está ambientado en los 90, es sobre brujas en San Juan y sus aquelarres. El sanjuanino quería hacer algo distinto y parece que lo logró. El día de la filmación fue todo un evento en el lugar. El movimiento de mujeres con capuchas negras atrajo a más de un curioso.

“Éramos unas 20 personas en un principio. Hasta que se fueron acercando algunos, después vimos camionetas pararse. Hubo uno que me dijo ´empezás a grabar y no vamos a hacer ningún ruido´ fue muy loco ver cómo la gente estaba interesada de verdad y creo que es lo lógico cuando hacés algo que los demás no están acostumbrados”, dijo.

Instrucciones para hacer un aquelarre

Nicolás aprendió de manera autodidacta y con esa misma energía inició el proyecto. Publicó que buscaba gente y sus seguidores y amigos se prendieron.

Como iba a ser con actores que se sumaron de manera voluntaria y no iban a recibir ningún pago, además de su trabajo diario. Organizó todo para grabar en un solo día, maquilladoras, actrices y técnicos.

El trabajo de maquillaje fue maratónico.

Ocho horas que terminaron en un corto de cinco minutos. Con una cámara analógica empezó a grabar. La elección de la cámara es porque quería transmitir esa idea de grabación casera, aunque eso significara mayor trabajo en la postproducción.

Un movimiento así no podía pasar desapercibido así que llamó a la policía para avisar que iba a estar grabando en el lugar. “Fue una recomendación que me hicieron. Imaginate, gente con capuchas, gritos, sangre. Así que para evitarnos un problema, avisé que iba a estar de tal a tal hora y no hubo ningún problema por suerte”.

El equipo protagonista antes de ser parte del terror.

“Siempre pienso, imagínate si tuviera algún apoyo. Bueno, este creo que es mi primer paso. Mostrar lo que puedo hacer y ver hasta donde puedo llegar”, dijo.

Lo que vino después fue el trabajo de edición y con eso el material que se conoció. Guionista, productor, director y camarógrafo, Nicolás puso en marcha una idea y la hizo realidad. Sin embargo, con ello vinieron algunas críticas.

Cruz diablo

“Cómo vas a hacer algo así, ahora nadie va a querer ir al lugar”, “voy a rezar por vos, te hace falta Dios en tu vida” fueron algunos de los mensajes que le llegaron a Nicolás después de mostrar el corto. “Mirá, el 90% de los mensajes fueron de buena onda y de gente que espera ansiosa el estreno. Entiendo que pueda incomodar, pero es ficción. Me enfoco en lo que suma y construye”, dijo el director.

El terror puede cumplir una función social, cuenta los miedos de un tiempo y un lugar. Según la escritora del género Mariana Enriquez, el género de terror “prepara para la vida, porque permite hablar de lo que nos da miedo”. Sobre esto Nicolás cree que ese miedo que genera en quienes le hicieron esas observaciones tienen que ver con “hacer algo diferente en un lugar más bien conservador”.

El equipo de las brujas estuvo formado por seguidoras y amigas de Nicolás.

Por último, contó sobre por qué eligió hacer algo dentro del género. “Siempre me gustó la incomodidad que genera el terror. Soy un enamorado de esta época. Mi imagen a esta época está muy formada por las películas que vi. Pero mientras allá en lo que es el norte es u otoño o invierno, acá es la primavera. Así que aproveché lo que ya conocía de San Juan y sus historias para hacer algo en esta época que amo”.

Nicolás ya está trabajando en el corto del año que viene. Junto a él participaron: Pía Monllor y Axel Moretta en iluminación; Karina Botino, Daira Yañez, Margarita Urcullu, Tiziana Vela, Rocio Saromé, Paula Cardozo, Noelia Gisela Garay, Yanela Alfonso, Cintia Camila Noriega, Guadalupe Quinteros Mugnani, Maitén Mercado, Ayelén Vidal, Lourdes Gil, Rocio Peñaloza, Macarena Robles, Luz Bunda, Támara Alfonso y Silvia Gisel Soler Ghastine como actrices; Lucila González y Leti Gangemi en maquillaje y colaboraron con equipo y logística M4 informática y Mariano Alaniz.

El corto se puede ver en el canal de Youtube Nicolás.