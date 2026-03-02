El voleibolista sanjuanino Bruno Lima se consagró campeón sudamericano de clubes con el Vôlei Renata, que logró su primera estrella continental tras derrotar a Sada Cruzeiro en la final disputada en el gimnasio de la ciudad de Campinas.

El equipo anfitrión se impuso en un partidazo por 3-2, con parciales de 22/25, 20/25, 25/19, 25/20 y 15/13, luego de revertir una desventaja de dos sets. En el tie break, Renata mostró mayor solidez y terminó celebrando ante el máximo campeón del certamen, que acumula 11 coronas.

Lima, pieza clave en la campaña, fue distinguido como el mejor opuesto del torneo, consolidando una actuación sobresaliente a lo largo de la competencia continental.

Con este resultado, tanto Vôlei Renata como Sada Cruzeiro representarán a Brasil en el Mundial de Clubes organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El Sudamericano de Clubes también contó con participación argentina a través de Ciudad Vóley, San Lorenzo y Defensores de Banfield, que finalizaron en el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente.

Cabe recordar que en 2022 el conjunto brasileño había alcanzado la medalla de bronce en este certamen, y ahora logró dar el salto definitivo para quedarse con el máximo título sudamericano.