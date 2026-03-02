Román El Original llega a Sala del Sol

La escena musical local se prepara para una noche a puro ritmo este viernes 6 de marzo con la presentación de Roman El Original, que llegará a San Juan para ofrecer un show en vivo en Sala del Sol.

El recital comenzará a las 23 horas en el espacio ubicado en Avenida Guillermo Rawson Sur 1.302 (S), y promete ser una de las propuestas más convocantes del fin de semana.

Entradas y preventa

Las entradas generales tienen un valor de $3.000 y $5.000, mientras que la organización informó que quedan los últimos códigos de la primera preventa a $2.000.

Desde la producción anticipan una noche “histórica”, con un show cargado de energía y un repertorio que incluirá sus temas más conocidos, en un formato pensado para el baile y la cercanía con el público.

Con una propuesta musical que combina cumbia y estilo propio, Roman El Original buscará convertir la velada en una verdadera fiesta. La expectativa es alta entre sus seguidores, que ya aseguran presencia para vivir una jornada que promete ser “una bomba”.