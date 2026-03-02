La Brigada de Investigaciones Sur de la Policía de San Juan detuvo a uno de los menores involucrados en el asalto a un remisero ocurrido el pasado 22 de febrero en la Villa Cremades, del departamento Pocito. Los uniformados también secuestraron el arma de fuego utilizada en el hecho.

El episodio se registró alrededor de las 8 de la mañana, cuando dos adolescentes abordaron el remis simulando ser pasajeros. Al detener la marcha del vehículo, uno de ellos extrajo un arma de fuego e intentó cometer el robo. En medio de un forcejeo, el chofer resultó con lesiones en el rostro y los delincuentes lograron sustraerle el teléfono celular.

Tras la denuncia, personal policial inició tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores, quienes podrían ser menores de edad. Con las pruebas reunidas, se solicitó un mandato judicial al Juzgado de Menores en turno.

La medida fue autorizada y fueron concretados allanamientos en dos viviendas del departamento Pocito. Como resultado, se logró el secuestro del arma de fuego empleada en el asalto y la detención de uno de los involucrados, quien efectivamente es menor de edad y quedó a disposición de la Justicia de Menores.