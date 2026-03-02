Desde la feria minera más importante del planeta, la PDAC de Toronto, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, dejó en claro cuál es el norte estratégico del Gobierno nacional: posicionar a la Argentina como un actor central en el mercado global del cobre. “Queremos convertirnos en uno de los principales productores de cobre del mundo”, afirmó en diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE, único medio sanjuanino en Canadá. Para el funcionario, la prioridad del sector es clara: “La prioridad de la minería en el país es crecer, seguir con las operaciones que tenemos y destrabar algunas cuestiones que teníamos pendientes de destrabar, pasar a convertirnos en uno de los principales productores de cobre del mundo”.

El escenario elegido para esas definiciones no fue casual. La Prospectors & Developers Association of Canada reúne cada año a las principales compañías, inversores y gobiernos vinculados a la industria extractiva. Allí, Lucero puso en valor el cambio de percepción internacional respecto de la Argentina, especialmente a partir de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Hoy escuchamos que tres de las empresas más grandes del mundo hablan maravillas del RIGI. Un banquero de uno de los principales bancos de inversión del mundo explicando que el RIGI había sido clave”, sostuvo. Y agregó: “El mundo nos está diciendo que hicimos las cosas muy bien y que el RIGI es una herramienta que les cambia la perspectiva de invertir en la Argentina”.

Según detalló, actualmente hay inversiones aprobadas bajo el RIGI por unos US$6.500 millones y proyectos en análisis que, en conjunto, podrían alcanzar los US$50.000 millones. En ese esquema, San Juan ocupa un lugar central. Lucero identificó al distrito Vicuña como el proyecto de cobre más relevante del país. “Vicuña, que está en San Juan, que es la combinación de dos yacimientos que se llaman José María y Filo del Sol”, explicó. Luego mencionó otros desarrollos estratégicos como Pachón, Mara, Los Azules, Taca-Taca y Altar, consolidando un mapa cuprífero con fuerte protagonismo cuyano.

Otro punto clave de su exposición fue la aclaratoria de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción en el Senado. Para el secretario, la interpretación actual de la norma generó restricciones que exceden el texto constitucional y cuestionó que la norma vigente aprobada en 2021 “no admite pruebas científicas para determinar si un glaciar o ambiente periglaciar contribuye de manera relevante a una cuenca hídrica”.

Con las modificaciones propuestas, explicó, será obligatorio efectuar estudios de impacto ambiental que determinen la verdadera relevancia hídrica de cada área. “Eso va a permitir entender realmente de qué se está hablando y eventualmente dar luz verde a un proyecto minero o extractivo”, indicó.

Lucero también defendió el rol de las provincias en la toma de decisiones, al recordar su dominio originario sobre los recursos naturales. “Las provincias son las que van a tomar la decisión, conociendo ellas como conocen bien el terreno y cuáles son sus necesidades”, afirmó, y advirtió que una lectura restrictiva de la ley implicaba “privarnos de conocer nuestro propio territorio”.

Finalmente, el funcionario comparó el presente con el pasado reciente en la PDAC. “Yo llevo viniendo a Toronto hace 20 años. Antes, en los actos argentinos, el salón no superaba unas 50 personas, todos argentinos y sin interés internacional; todos se iban a las presentaciones de Chile o Perú”, recordó. En cambio, destacó que en los últimos dos años el interés por la Argentina “es muy notorio” y que hoy el país compite con los grandes jugadores de la minería sudamericana y mundial.

Con el cobre como eje de la transición energética global, el mensaje de Lucero desde Toronto fue directo: Argentina quiere jugar en las grandes ligas. Y San Juan, por volumen de recursos y proyectos avanzados, aparece en el centro de esa estrategia.