Desde Toronto, en el marco de la convención minera más importante del mundo organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Ramón Martínez, aseguró que el posicionamiento de San Juan en el mapa global de la minería dejó de ser una expectativa y comienza a consolidarse como una realidad.

En diálogo con GRUPO HUARPE —único medio sanjuanino presente en la PDAC— Martínez se mostró sorprendido por el nivel de reconocimiento internacional que hoy tiene la provincia. “Acá en Canadá escuchamos el mismo mensaje que en la provincia: que San Juan puede convertirse en el epicentro minero de la Argentina durante muchos años. Eso ya no suena a promesa, sino a algo concreto”, afirmó.

El dirigente empresarial destacó que, más allá del entusiasmo, existe una lectura realista sobre los tiempos de la industria. “Sabemos que la minería tiene sus tiempos y que no siempre coinciden con las urgencias económicas que uno quisiera resolver, sobre todo en la situación actual del país. Pero estamos tranquilos porque los proyectos existen, la exploración está avanzada y el interés internacional es real”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el desafío inmediato es que ese interés se traduzca en empleo y desarrollo local. “Ahora esperamos que se traduzca en trabajo cuanto antes, porque creemos que la minería puede aportar soluciones estructurales a San Juan. Ojalá la mayor cantidad posible de sanjuaninos pueda incorporarse a esta nueva etapa”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Martínez durante las exposiciones en Canadá fue el concepto de estabilidad asociado a la Argentina. “Hoy escuchamos en las charlas que Argentina y estabilidad van de la mano. Eso es lo que genera mayor esperanza y lo que más convence a los empresarios mineros del mundo para apostar en San Juan. Si logramos sostener esa percepción, es un cambio enorme”, señaló.

Para el titular de Camarco, el impacto del nuevo ciclo minero obligará a una transformación profunda del entramado productivo local. “Creo que hay un grupo de empresarios que ya trabajó en minería y sabe lo que implica esta industria. Ellos están mejor preparados porque vivieron procesos anteriores. Pero también hay muchos que recién están empezando a dimensionar lo que puede venir”, analizó.

Martínez fue más allá y advirtió que aún no se toma plena conciencia de la magnitud del proceso en marcha. “Sinceramente, creo que ni siquiera tomamos noción de lo que puede pasar en San Juan en los próximos cinco o diez años. Incluso muchos mineros con experiencia nunca imaginaron un escenario de esta escala. Estamos a tiempo, pero tenemos que prepararnos”, afirmó.

Esa preparación, explicó, no es solo discursiva. “Hoy la infraestructura y el capital humano de la provincia no están completamente listos para un crecimiento de esa magnitud. Desde la construcción, la industria y todos los sectores que forman parte del derrame minero, debemos profesionalizarnos y adaptarnos a estándares más exigentes”, subrayó.

El parate de la obra pública, que afectó al sector en los últimos meses, terminó funcionando como un punto de inflexión. “El parate de la obra pública, aunque fue difícil, nos obligó desde la Cámara de la Construcción a mirar la minería como un objetivo estratégico. Antes, con varios proyectos públicos en ejecución, muchas empresas no prestaban demasiada atención al sector minero. No se veía como una prioridad”, recordó.

Hoy el escenario cambió. “El interés concreto de las compañías mineras por invertir en San Juan nos obliga a reconvertirnos. Eso implica un cambio profundo en nuestras empresas: mayor profesionalización, cumplimiento estricto de normas, estándares de seguridad más altos y certificaciones que antes quizás no eran centrales”, indicó.

n esa línea, Martínez fue categórico: “La minería exige calidad, trazabilidad y protocolos internacionales. Adaptarnos a eso no es opcional, es imprescindible. Y creo que estamos a tiempo de hacerlo”.

Con un mensaje que combina entusiasmo y cautela, el presidente de Camarco dejó en claro que la construcción ya no mira a la minería como una actividad complementaria, sino como el eje estructural del nuevo ciclo económico sanjuanino. Desde Toronto, el diagnóstico es claro: San Juan está en el radar global y el desafío ahora es estar a la altura de esa oportunidad histórica.