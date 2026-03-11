Una tragedia conmocionó a Pocito durante este martes 10 de marzo cuando un hombre de 68 años, en situación de calle, fue hallado sin vida en un rancho ubicado en Callejón de calle Pelegrini, entre Calle 6 y Chacabuco, al lado del Canal Céspedes. Según confirmó el fiscal del caso, Adolfo Díaz, a DIARIO HUARPE, el hallazgo se produjo cuando un vecino regresó al domicilio y constató que la víctima ya no respiraba.

Ante la situación, se dio aviso inmediato a la policía, y al lugar acudió personal de la Comisaría 35ª, junto a la médica legista. En una primera evaluación, se determinó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá confirmar oficialmente las causas del deceso.

El domicilio donde ocurrió el hallazgo fue descrito como precario. La víctima fue identificada como Silvio Paéz, y su vecino como Ceferino Argentino Bustos, quienes, según se informó, se encontraban en situación de calle.

Por su parte, personal policial y del Ministerio Público trabajan para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el fallecimiento, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.