Buen inicio del argentino Emiliano Grillo en el golf de Corea del Sur

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El golfista argentino Emiliano Grillo se ubica en el decimoquinto puesto en el The CJ Cup, en Jeju Island, Corea del Sur, por el PGA Tour, que comenzó hoy. En la madrugada argentina Grillo, 78vo en el ranking mundial, hizo 69 golpes, tres bajo el par de la cancha. El chaqueño de 27 años marcó birdies en 4, 11, 12, 14, 17 y 18; y bogey en el 6, 7 y 16. El puntero es el local Byegong-Hun An (48) con 64 impactos (-8), seguido por el chileno Joaquín Niemann (54) con 65 (-7) y el australiano Jason Day(27) con 66 (-6). El torneo, con 78 jugadores, se juega en el Nine Bridges de Jeju Island y reparte 9.750.000 dólares en premios.