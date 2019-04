Bullrich recibió al médico Villar Cataldo y le ofreció protección

Patricia Bullrich recibió al médico Lino Villar Cataldo, quien fue declarado no culpable del homicidio de un joven que lo asaltó en Loma Hermosa en 2016, y le garantizó protección para él y su familia ante las amenazas que recibió desde que ocurrió el hecho.

"Como ministra de Seguridad, lo que necesite el doctor para su seguridad, la de su familia y la de sus cuatro hijos, va a tenerlo. Porque queremos que cuando en la Argentina hay justicia, nadie quiera hacer venganza", sostuvo Bullrich.

"Usted esperó dos años y medio a esta Justicia y la tuvo, cuente con los recaudos que el Ministerio puede poner para usted y su familia", dijo la funcionaria. Sobre lo que le sucedió al médico, la ministra consideró que "tuvo que defenderse de una manera que no es la que uno le gusta, pero que era su vida o la del delincuente".

El médico le agradeció a la ministra sus palabras y que siempre haya manifestado que "no hay que transformar a la víctima en victimario". "Y efectivamente es un hecho real. Fue un hecho no buscado por mí, fue un hecho desgraciado porque siempre me formé para salvar vidas y en este caso se perdió una vida. No importa que es un delincuente", remarcó.