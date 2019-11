Bullrich, sobre su rol como presidenta del PRO: "Las PASO tienen que ser la regla y no la excepción"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Seguridad y futura presidenta del PRO a partir de febrero de 2020, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el sistema de toma de decisiones al interior del partido estará "mediado por el diálogo y el consenso" y que, en ese esquema, "las PASO tienen que ser la regla y no la excepción".



Elegida por las autoridades partidarias para suceder en el cargo al senador nacional Humberto Schiavoni, Bullrich dijo estar "honrada" con la elección y que será su "obligación política" el "conducir un proceso de crecimiento acorde al 40 por ciento de los votos que obtuvimos en las elecciones".



"Las elecciones abrieron una posibilidad a un sistema político bicoalicionista, con dos espacios de pensamientos distintos, uno populista (el Frente de Todos) y otro desarrollista (Juntos por el Cambio), y a un país con equilibrios fuertes y alternancia", analizó Bullrich esta mañana en declaraciones a radio Mitre.



Consultada por cómo será su manejo al frente del partido, dijo que "la conducción y el liderazgo no se imponen, sino que se ejercen y se construyen" pero que habrá un sistema de toma de decisiones que "esté medido por el diálogo y el consenso".



"La apertura es algo necesario siempre, me parece que es un tema que nosotros desde el PRO lo vamos a hacer hacia adentro", dijo Bullrich, quien aseguró haber conversado sobre estos temas con las autoridades del PRO y con el presidente Mauricio Macri.



"(Será) un sistema donde las PASO sean la regla y no la excepción", afirmó la ministra de Seguridad.



Por otra parte, ante la aparición de debates internos y de posturas divergentes, dijo que el PRO "es un espacio con diversidades políticas e ideológicas y es necesario tener una capacidad de encontrar lo puntos neurálgicos de nuestro proyecto para que temas que no hagan a la centralidad no generen quiebres".



"Nosotros, como sector democrático, republicano y desarrollista tenemos que dar cuenta de esto", afirmó Bullrich.



Sobre el lugar que ocupará en el partido el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras quedar como único referente político al frente de una administración, Bullrich, dijo que tendrá "un rol estratégico" como gobernar la ciudad de Buenos Aires y "ayudar a ganar otras provincias".



"Vamos a trabajar codo a codo con él. Eduardo Macchiavelli -actual ministro de Larreta- va a ser el secretario general del PRO. Vamos a estar muy unidos en la lógica de construir y generar políticas de gobierno", anticipó Bullrich.



Por último, sobre el balance de los cuatro años de gestión a nivel nacional, afirmó que "en la economía tuvimos muchos problemas que son los que hacia al futuro vamos a ir corrigiendo con equipos y propuestas" pero que dejaron "la vara muy alta" en materia de transparencia, institucionalidad, obras públicas y seguridad.



"Hay cierta tristeza (de abandonar le Poder Ejecutivo). Nos hubiera gustado tener dos mandatos y completar una transformación. Pero hay que asumir la realidad", dijo Bullrich.



Y cerró: "Ya estoy pensando en lo que tengo que hacer y en dejar todo bien armado para facilitarle el trabajo a los que vienen".