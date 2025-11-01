La Policía de San Juan mantiene activo un amplio operativo de búsqueda para localizar a Karen Dayana Quiroga Juárez, una mujer de 33 años que fue vista por última vez el domingo 27 de octubre. Ante la falta de noticias sobre su paradero, las autoridades activaron el protocolo “San Juan Te Busca” y pidieron a la población brindar cualquier información que pueda contribuir a encontrarla.

Según el reporte oficial, Karen es de contextura mediana, tez trigueña, ojos negros y mide aproximadamente 1,70 metros. Pesa alrededor de 75 kilos, tiene el cabello largo, lacio y de color canoso, cara redonda, boca mediana y labios delgados.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo marrón de lana con detalles circulares blancos, y no se descarta que haya sido vista en distintos puntos de la provincia. Personal de la División Búsqueda y Rescate trabaja junto a comisarías departamentales y unidades operativas en tareas de rastrillaje y relevamiento de cámaras de seguridad.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana e informaron que toda persona que pueda aportar datos útiles debe comunicarse de manera inmediata y anónima al 911, o presentarse en la comisaría más cercana.