El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período de temperaturas elevadas para la provincia de San Juan, con un pico significativo de calor previsto para la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025. Las condiciones meteorológicas indican un marcado ascenso térmico que demandará precauciones en la población.

Para la jornada del miércoles, se espera un cielo despejado por la mañana, evolucionando a algo nublado por la tarde y con nubosidad parcial durante la noche. La probabilidad de precipitación es mínima, sin superar el diez por ciento. El rasgo más destacado será el incremento de la temperatura, con una máxima pronosticada de 37°C durante la tarde. La mínima rondará los 27°C . El viento será moderado, del sector noreste y norte, con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El jueves 18 de diciembre continuará el patrón de calor, aunque con variaciones. Se prevén chaparrones aislados durante la madrugada, con una probabilidad de ocurrencia entre el diez y el cuarenta por ciento. El cielo se presentará parcialmente nublado durante el resto de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 35°C en la tarde, mientras que la mínima descenderá a 20°C en la noche. El viento rotará desde el sur por la madrugada hacia el sudeste por la mañana, cambiando al noroeste en la tarde y retornando al sur durante la noche, con intensidades variables.