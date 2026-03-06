Buscan a un adolescente de 13 años que se ausentó de su casa en la madrugada

Efectivos policiales de la provincia de San Juan se encuentran abocados a la búsqueda de un adolescente de 13 años, quien se ausentó de su hogar durante la madrugada de este viernes en circunstancias que son materia de investigación. La madre del menor ya realizó la denuncia formal, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda de personas.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes vinculadas al caso, el joven se habría retirado de su vivienda entre las 4.30 y las 5 de la madrugada, sin que su familia advirtiera su partida en ese momento. La mujer notó la ausencia del niño horas después y radicó la denuncia ante la Policía.

El adolescente tenía previsto viajar hoy hacia la provincia de San Luis, donde reside su padre. Según los datos recabados por los investigadores, el menor contaba con un pasaje de colectivo para las 6.30 de la mañana con destino a la vecina provincia. Sin embargo, las primeras averiguaciones permitieron confirmar que el niño no abordó el ómnibus en la terminal, lo que encendió todas las alarmas.