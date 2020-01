Buscan a un hombre de 60 años que desapareció horas antes a Año Nuevo en Quilmes

Un hombre de 60 años era buscado en la localidad bonaerense de Quilmes donde su familia reportó que desapareció anoche, horas antes de los festejos de Año Nuevo, cuando no lo encontró en su domicilio, luego de haberse comunicado el lunes diciendo que realizaba las compras para ese festejo.



Rubén Miguel Esains, de 60 años, era buscado intensamente por su familia y personal de la Comisaría Primera de Quilmes, donde sus hijas radicaron la denuncia anoche.



Marilyn, una de sus tres hijas, aseguró a Télam que una de las posibilidades es que su padre haya tenido un problema de memoria, aunque ella lo descarta.



“Mi papá no tenía ningún problema de salud del que al menos tengamos conocimiento”, indicó la mujer.



Precisó que el último contacto con su padre fue el lunes, cuando le dijo que estaba haciendo las compras para la cena de año nuevo.



Ayer, horas previas a la celebración, no respondía los mensajes ni los llamados. Sus hijos se acercaron al domicilio alrededor de las 20.30 horas y al no tener respuesta, llamaron a la policía.



A ingresar a la casa constataron que estaba su celular cargándose, la comida que había comprado el día anterior para la cena y que faltaba su moto, un casco y la billetera.



La mujer indicó que Rubén Esains tiene una hermana de la cual no mantiene relación hace años.



“Hablé con los vecinos y con sus amigos y nadie me manifestó que haya visto algo extraño”, aseguró.



Esains vive en la calle Conesa y San Martín, en pleno centro quilmeño. Su hija dijo que es conocido por los vecinos ya que vende pochoclos en la plaza Conesa, ubicada a metros de su domicilio, y además conduce un programa los días miércoles en radio Wen, también de Quilmes.