Buscan a un hombre que baleó a su ex pareja en un hotel de Puerto Madero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre que ayer baleó a su ex pareja en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero es buscado por la Prefectura Naval en base a pistas recolectadas en el lugar del ataque, informaron hoy fuentes vinculadas a la causa. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en las instalaciones del hotel Madero, ubicado en Rosario Vera Peñaloza 360, aunque la agresión se produjo en el estacionamiento que da a la calle Juana Manso. Si bien el expediente está en secreto de sumario, se conoció que el atacante llegó armado al lugar y al ver que su ex mujer subía a un auto con un hombre le efectuó un disparo en la pierna. Luego, huyó de contramano en una camioneta que más tarde fue encontrada abandonada. Mientras tanto, la mujer fue asistida por médicos del SAME a raíz del balazo y luego trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba fuera de peligro, aseguraron los voceros consultados. En tanto, por orden de la jueza de instrucción 51, Graciela Angulo de Quinn, la Prefectura Naval, que tiene jurisdicción en la zona, quedó a cargo de la investigación para dar con el atacante, que hasta esta mañana no había sido detenido aunque hay algunas pistas para dar con él. Entre otras medidas, se analizaban las cámaras de seguridad del hotel y de otros lugares cercanos que pudieron haber captado al agresor cuando llegaba y al escapar.