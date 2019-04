Buscan a un joven que se fugó de una clínica en Buenos Aires

Una familia sanjuanina busca con desesperación a un chico de 17 años que se fugó de la clínica de tratamiento de adicciones. Se trata de Mario Esteban Silva, de 17 años, sus parientes organizaron una campaña en las redes para pedir intentar dar con el muchacho.

Noelia, hermana de Mario, explicó que el muchacho lucha desde hace mucho contra las adicciones. Estuvo un año internado en San Juan y en diciembre del año pasado fue internado en Casa del Sur una ONG que ayuda en la recuperación de adicciones.

Estuvo en tratamiento allí, hasta que el viernes 29 de marzo se escapó del lugar y ahora no se sabe en dónde pueda estar. Los familiares no saben si está en Buenos Aires o si volvió a San Juan. La última vez que lo vieron vestía pantalón deportivo oscuro, remera blanca con letras negras y ojotas.

Noelia explicó que la denuncia por la desaparición del muchacho ya está hecha en Buenos Aires y ahora buscarán ayuda de la Policía local para tratar de dar con el joven. "Tengo que encontrarlo ya no doy más me la paso llorando, él es menor, no se dónde pueda estar", concluyó la chica al borde de las lágrimas.