Las fuerzas de seguridad de San Juan mantienen activa la búsqueda de Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 21 de diciembre de 2025. El pedido oficial fue emitido por el programa provincial San Juan Te Busca, dependiente del Ministerio Público Fiscal, en conjunto con la Policía de San Juan.

Según la información difundida, la menor es de nacionalidad argentina, tez blanca, contextura física pequeña y mide aproximadamente 1,55 metros de altura. Tiene ojos marrones, rostro redondo y cabello largo, lacio, de color castaño claro. Al momento de su desaparición vestía una camiseta y un pantalón tipo deportivo de color azul.

Desde los organismos intervinientes indicaron que la denuncia fue radicada tras no lograrse contacto con la adolescente durante varios días consecutivos, motivo por el cual se activó el protocolo de búsqueda de personas. La investigación se encuentra en curso y no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias de su desaparición.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda resultar útil para dar con el paradero de la menor. Ante cualquier dato, se pide comunicarse de forma inmediata y anónima al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

El caso continúa bajo seguimiento de la Justicia, mientras se amplían las tareas de búsqueda en distintos puntos de la provincia.