Buscan agruparse para ayudar a personas con trastornos alimenticios

Un grupo de padres cuyos hijos tienen trastornos alimenticios y están realizando tratamiento en el Hospital Rawson están trabajando arduamente para formar una asociación civil. Lo que ellos quieren realizar a través de ella es concientizar a la sociedad ya que son enfermedades silenciosas que no discriminan sexo ni edad y que en muchas ocasiones se detectan cuando ya están muy avanzadas. Además, buscan informar sobre las leyes que hay, principalmente la 26.206 de educación domiciliaria y hospitalaria y que en ocasiones no se cumple.

Al respecto, Olga Rosales, una de las mamás que está trabajando en la formación del espacio, contó en diálogo con DIARIO HUARPE que “está todo en proceso, sería Asociación Civil Hospital de Día”. En cuanto a los objetivos de la misma, indicó que serán “principalmente la difusión porque los papás nos tenemos un conocimiento exacto de qué es la enfermedad hasta que nos toca vivirla”. Incluso, lleva tiempo el diagnóstico ya que “uno en un principio lo ve como un capricho de que los chicos no quieren comer”.

Además, los afectados tratan de ocultar sus actividades todo el tiempo. “En la bulimia se ocultan para vomitar y en la anorexia lo hacen para poder hacer ejercicio físico todo el tiempo”, dijo Rosales.

“Queremos que estas enfermedades se difundan más porque cuando uno abre el celular siempre encuentra todo tipo de consejos para bajar de peso pero no se ve a que puede llevar la bulimia y la anorexia”, expresó sobre lo que ve a diario en las redes sociales.

Estos trastornos alimentarios “no tienen edad ni sexo” dice Rosales y eso se puede notar en los diversos casos que actualmente están en tratamiento en el Hospital Rawson. Es que hay mujeres y hombres desde los 9 hasta los 35 años.

Cuando los papás cuyos hijos están en tratamiento en el hospital se juntaban cuando iban a retirarlos, decidieron hacer algo para aportar su granito de arena en la prevención y concientización de las enfermedades. Y así es como definieron la creación de la asociación civil. “Todos dijimos `algo tenemos que hacer para poder ayudar a otras personas´”, contó Rosales.

Es que “lamentablemente este tema tiene poca difusión y uno no entiende qué es lo que está pasando, uno llega a creer que los chicos no se van a levantar, que no van a respirar más, están amarillos, están siempre helados”, relató Rosales y revivió los momentos que vivió con su hija de 17 años que está cerca de culminar el tratamiento.