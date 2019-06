Jóvenes con discapacidad venderán los productos que hacen en talleres

Los 27 jóvenes que asisten al Hogar Escuela APADIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental) podrán vender las artesanías, alimentos y demás productos que realizan en los talleres de la institución. Esto será gracias a un convenio firmado el viernes con la Unión Industrial de San Juan. El mismo, tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos.

A través de este convenio los jóvenes podrán ser acompañados en el desarrollo económico de los productos que realizan para que puedan ser comercializados y que tengan sus propios ingresos. También, que pongan en práctica habilidades sociales ya que les permitirán una integración en la sociedad.

MIRÁ TAMBIÉN Melody, la sanjuanina que buscará un lugar en la final de “Genios”

En cuanto a APADIM, tiene como fin mejorar la calidad de vida de los asistentes y que puedan tener una mayor contención e inclusión social. Además, se ocupan de potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes.

Este hogar escuela se creó en 1972 cuando un grupo de papás con hijos con discapacidad, principalmente con Síndrome de Down, formaron un espacio para que sus hijos fueran educados y contenidos. Actualmente el cupo es de 27 personas y no puede ser extendido, a pesar de la demanda que hay, debido a que espacio físico no lo permite.

MIRÁ TAMBIÉN Axel culminó el tratamiento gracias a la donación de médula de su hermana

Quienes concurren cuentan con acompañantes pedagógicos y terapéuticos de forma permanente, también con profesionales de la psicología, pedagogía, kinesiología, trabajadoras sociales, médicos, nutricionistas y hasta realizan terapia ocupacional. Entre las actividades que llevan a cabo hay muchas que ayudan a la integración tales como paseos, compras, cumpleaños, campamentos, entre otras.