Cae el precio del petróleo en el mercado internacional por la suba de las reservas en EE.UU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) retrocedió hoy 0,8%, hasta US$ 58,76 el barril, arrastrado por el aumento inesperado de los inventarios de crudo en Estados Unidos.



El cúmulo de reservas también afectó al Brent, crudo de referencia en Europa, que retrocedió 0,90% hasta US$ 63,71 en el mercado de futuros de Londres.



En Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en enero restaron US$ 0,48 respecto a ayer.



El crudo del Mar del Norte, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 0,58.