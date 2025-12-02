La Policía detuvo a un menor de 17 años vinculado al robo perpetrado en la Federación Sanjuanina de Boxeo, ocurrido el pasado 28 de noviembre. El joven, oriundo de la Villa del Carril y conocido en el ámbito delictivo local, fue identificado tras una serie de investigaciones.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho fue denunciado cuando miembros de la institución, quienes descubrieron que delincuentes habían ingresado al edificio y cometió el delito. El ladrón se llevó diversos elementos, entre ellos un bidet, un lavamanos, una mesada de acero inoxidable, sillas plásticas, una bolsa de boxeo cilíndrica de lona color naranja, cuatro pares de guantes de competición y una ventana de madera con marco blanco.

Si bien la Policía logró recuperar parte de los objetos robados, no se restituyó la totalidad de los mismos. Sin embargo, las autoridades continúan con la investigación para dar con los elementos restantes y establecer si hubo más personas involucradas en el hecho.

El caso fue caratulado como “Robo agravado por escalamiento” y se inició el Sumario Prevencional N.º 25/25, con intervención del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.