Rituales del Año Nuevo Chino 2026: cómo limpiar y atraer la suerte

Ante la inminente llegada del Año Nuevo Chino el próximo 4 de febrero, la limpieza del hogar trasciende lo estético para convertirse en una renovación energética profunda. Según esta tradición, el objetivo es depurar la negatividad acumulada y facilitar que el Qi, o energía vital, fluya sin obstáculos para evitar problemas en el hogar. En esta cultura se sostiene que “cuando limpias tu casa, también ordenas tu destino”.

El proceso de orden y depuración debe iniciarse idealmente unos días antes de la festividad. Es fundamental deshacerse de ropa que no se usa, papeles antiguos y objetos rotos, además de ventilar bien los ambientes para que el sol y el aire fresco permitan el movimiento del Chi. Se debe prestar especial atención a la entrada principal, considerada la “boca del Chi”, dándole intención a su limpieza bajo el pensamiento: “Dejo ir lo viejo y recibo lo nuevo”.

Existen prohibiciones muy importantes para asegurar la fortuna: no se debe barrer ni trapear durante el día de Año Nuevo, ya que esto “barre” la buena suerte recién llegada. Asimismo, es vital evitar discusiones durante la limpieza, no romper objetos para prevenir conflictos o pérdidas futuras y realizar las tareas con calma, evitando el estrés o la obligación. Para potenciar la prosperidad, se sugiere colocar un objeto rojo en la entrada, flores frescas y aromatizar con fragancias de canela o cítricos.