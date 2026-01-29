Hallaron maniatado y sin vida al pintor Fernando Fazzolari en su casa

El cuerpo de Fernando Fazzolari, un reconocido artista plástico y economista de 76 años, fue descubierto este lunes en su vivienda del barrio porteño de Monserrat. El hallazgo se produjo cuando su hijo, preocupado por la falta de respuesta a sus llamadas y mensajes, acudió al departamento de la Avenida de Mayo al 1100 y encontró a su padre sin signos vitales en el suelo.

La investigación, liderada por el fiscal Pablo Turano, se inclina hacia la hipótesis de un homicidio, dado que el cadáver se encontraba maniatado y en avanzado estado de descomposición.

Según fuentes del caso, la víctima habría abierto la puerta voluntariamente, ya que los accesos no estaban violentados ni se registraron faltantes de pertenencias que indiquen un robo. Aunque la autopsia situó la data de muerte entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, la causa exacta del deceso aún no ha sido determinada.

Fazzolari, nacido en 1949, tuvo una trayectoria ecléctica: fue un pintor formado con Jorge Demirjián, recibió el Premio Konex y presidió la empresa de ingeniería IATASA. Como economista de la UBA, participó en proyectos de infraestructura emblemáticos como la represa Salto Grande y el Paseo del Bajo.

Actualmente, la División Homicidios trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de las inmediaciones para obtener pistas sobre lo ocurrido.