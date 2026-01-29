Quién es Maxi Kilates, el cantante que conquistó a Evangelina Anderson

Evangelina Anderson ha sido vinculada sentimentalmente con Maxi, el cantante de la banda 18 Kilates. Según trascendió, el primer indicio de esta relación fue que ambos comenzaron a seguirse en redes sociales, un gesto sobre el cual Sabrina Rojas opinó: “No hay que seguirse en las redes cuando se gusta. Yo no sigo a nadie que me gusta”.

El periodista Martín Salwe aportó detalles sobre cómo se gestó el vínculo, señalando que la modelo manifestó su interés tras conocer el trabajo del artista: “¡Ay, me encanta cómo canta! Quiero verlo en vivo”.

El encuentro se habría concretado el sábado 17 de enero, cuando Anderson asistió al show de Maxi junto a tres amigos. Salwe relató: “Dicen que ella está saliendo con Maxi, de 18 Kilates. Hubo un encuentro en un lugar determinado, nocturno”. Además, detalló que ella pidió pasar al camarín tras la presentación y afirmó que la modelo “quedó como loca” por la química entre ambos.

Esta noticia surge luego de que Anderson fuera vinculada con el influencer Ian Lucas, con quien se la vio a los besos en un video. Al respecto, Salwe comentó: “Cuando todos pensamos que Evangelina estaba enganchadísima y a los bifes con Ian Lucas, la mirada de ella estaba en este chico, en Maxi, gran cantante y churro”. Por otro lado, la modelo se refirió recientemente a su exmarido, Martín Demichelis, con una frase contundente: “Soy la ex de un papá ausente”.

Ante los rumores, La Tora Villar, expareja del cantante, fue consultada sobre el posible romance. La ex Gran Hermano admitió estar al tanto de las versiones: “Lo vi, pero no tengo nada para opinar”.

Sin embargo, al pedirle un consejo para Evangelina, respondió: “No se lo recomiendo”. Luego añadió: “¿Qué consejo le puedo dar? Ella tiene años de carrera; que me dé ella a mí”. Sobre la pareja, opinó que “sería una bomba, explosiva. Son dos bombones”, pero al referirse específicamente a su exnovio fue tajante: “No, nada bueno. Malo, a terapia”.