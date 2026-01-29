L-Gante reemplazará a Maxi López en MasterChef: cómo es el acuerdo que sellaron

El panorama de la televisión argentina sumó una novedad de impacto con la incorporación de L-Gante a MasterChef Celebrity. La noticia, confirmada por el periodista Guido Záffora, llega en un momento de ajustes en la grilla debido a la extensión del programa y su superposición con el inicio de Gran Hermano: Generación Dorada. Pese a que el artista no tenía propuestas formales meses atrás, su llegada se materializó tras un pacto mediático con Maxi López.

El acuerdo se originó en Pinamar durante una emisión del streaming Sería Increíble de la señal OLGA. Un video viral captó el momento en que sellaron el compromiso de manera pública. “Vamos a continuar, hicimos OLGA y ¿vamos a meter MasterChef?”, lanzó López.

El músico reaccionó preguntando: “¿Vamos para MasterChef?”, a lo que el exjugador respondió con seguridad: “Así será”. Como parte del intercambio, López prometió presentarse en uno de los shows de L-Gante una vez que este debute en las cocinas del reality.

Este ingreso estratégico, que se produce fuera de las instancias tradicionales de repechaje, destaca por la buena relación entre ambos protagonistas. Según Luis Perdomo, panelista y allegado al cantante, el trato cerró con un abrazo que confirma su sintonía tras haber compartido fotos en redes sociales recientemente.