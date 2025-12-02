La Policía detuvo a una pareja acusada de robar prendas de vestir de un local comercial en pleno centro sanjuanino. Los damnificados lograron recuperar sus pertenencias.

Fuentes policiales destacaron que todo ocurrió alrededor de las 22:45, en la intersección de las calles Rivadavia y Avenida Rioja. En ese lugar, agentes de la Policía Ciclística observaron a un grupo de personas discutiendo. Tras acercarse al lugar, los efectivos entrevistaron a una empleada del local “Madness Junior”, quien confirmó que los sospechosos habían robado varias prendas de vestir.

En el procedimiento, una mujer de 28 años fue interceptada en el lugar con una bolsa que contenía artículos del local. Además, un hombre, de 22 años, fue detenido en la zona y se le incautaron más prendas robadas.

El fiscal Dr. Andrés Ceruti, de la UFI de Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 3° para continuar con los trámites legales correspondientes.