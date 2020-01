Café-da-manhã com Borges e passeios pelo jardim são algumas propostas de verão nos museus portenhos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Um café-da-manhã com Borges, passeis por jardins andaluzes são algumas propostas de verão nos museus portenhos para janeiro, como o de Arte Popular José Hernández e o de Arte Espanhol Enrique Larreta, com entrada gratuita ou taxas que não ultrapassam 50 pesos e convidam toda a família para participar.



Na próxima quinta-feira e em 16 de janeiro às 11, no Museu de Arte Popular José Hernández da Avenida del Libertador 2373, haverá um "Café-da-manhã literário" para se aproximar à obra de Jorge Luis Borges, derrubar preconceitos e desfrutar da sua literatura cheia de espírito lúdico e criatividade, com um custo de apenas 50 pesos.



Enquanto o Museu Hispano-americano Isaac Fernández Blanco (Suipacha 1422) apresenta todos os sábados de janeiro, às 19, "Por tu amor me duele el aire", espetáculo onde duas mulheres recitam e cantam versos de poetas espanhóis como Federico García Lorca, Joaquín Dicenta, Joan Manuel Serrat e versos anônimos.