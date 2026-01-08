La reconocida banda mexicana Café Tacvba anunció que pidió a sus sellos discográficos (Universal Music México y Warner Music México) retirar de la plataforma de streaming Spotify todo su catálogo musical. La solicitud fue comunicada por el vocalista Rubén Albarrán mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que la decisión responde a motivos éticos y artísticos que, según la banda, la plataforma contraviene.

Albarrán detalló que la petición se basa en varios factores, entre ellos su rechazo a que sus regalías puedan terminar financiando, aunque sea indirectamente, inversiones vinculadas con armamento o acciones que consideran reprobables. También criticó el modelo de reparto de regalías de Spotify, al que calificó de “totalmente injusto” y que deja a muchos artistas con pagos insuficientes o “de miseria”. Además, expresó su preocupación por el uso de inteligencia artificial en detrimento de músicos y creativos en la industria.

Para formalizar su postura, la banda entregó cartas a Universal y Warner Music México, compañías que por contrato detentan los derechos de explotación de su música, solicitando que bajen el catálogo de Spotify. Albarrán invitó a sus seguidores a explorar su música en otras plataformas o incluso a boicotear Spotify, como una manera de no participar en prácticas que consideran éticamente cuestionables.

Más allá de lo comercial, el vocalista sostuvo que la música debe conservar su significado, apoyar a los pueblos y ser un motor de cambio, y que mantenerla en una plataforma con políticas que consideran contrarias a esos valores era incompatible con su visión artística. Café Tacvba aguarda una respuesta formal de las disqueras a su solicitud, mientras el debate sobre la ética del streaming y el rol de las grandes plataformas continúa en la industria musical.