Cafiero explicó que "no se modifican las alícuotas" de las retenciones a la exportaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró hoy que el Gobierno "no modifica" las alícuotas de las retenciones a las exportaciones porque, subrayó, "son las mismas que se implementaron a partir de 2018" por parte de la administración de Mauricio Macri.



"No se modifican las alícuotas, son las mismas que se implementaron a partir de 2018, cuando hubo una corrección y se dividieron las retenciones en móviles y fijas", apuntó Cafiero



En declaraciones a América TV, el ministro coordinador recordó que, por entonces, las retenciones se fijaron en "18% para las móviles y 12% para las fijas. Al 12% se le puso un tope de 4 pesos (por dólar). Lo que se hace ahora es sacar ese monto fijo y volver al 12%", completó.



Consultado respecto de posibles protestas de las entidades agropecuarias, Cafiero consideró "justo" que "los sectores reclamen y se hagan oír con respecto a sus intereses y su ámbito de desarrollo, nosotros respetamos eso".



Al respecto, dijo que "hacemos un llamamiento integral a que se entienda cuál es el grado de situación y qué es lo que estamos solicitando: queremos construir una épica de la solidaridad", enfatizó.



Por eso, reiteró que el Gobierno resolvió "levantar los 4 pesos por dólar" de las retenciones fijas porque "es una medida que había quedado atrasada", en referencia a que esa disposición "se tomó cuando el dólar estaba a 36 pesos, y hoy está en 63".



Sobre la actividad agropecuaria, Cafiero sostuvo que "es estratégica y necesitamos un sector dinámico y exportador. Necesitamos al campo, por eso trabajamos sobre toda la cadena agropecuaria", detalló.



El gobierno de Alberto Fernández cambió ayer el esquema de retenciones, dejó sin efecto el limite de 4 pesos por dólar de retención y subió los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.



El jefe de Estado también dijo hoy que "no se están aumentando las retenciones, sino dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy".



Y pidió al sector agropecuario que "no se inquiete porque las retenciones que hay son las que existen, no son otras".