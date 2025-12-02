En noviembre de 2025, el patentamiento de motos en Argentina registró una caída significativa, alcanzando las 45.004 unidades registradas, según datos proporcionados por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Esta cifra representa una disminución del 28,7% en comparación con octubre, cuando se patentaron 63.155 motos. Además, hubo una baja interanual del 10,3% respecto a noviembre de 2024, mes en el que se contabilizaron 50.173 unidades.

Publicidad

A pesar de la caída mensual, el acumulado de 2025 presenta un panorama favorable: se patentaron 582.981 motos en todo el país, lo que implica un aumento del 33,7% en comparación con las 436.001 unidades registradas en el mismo período de 2024.

En cuanto a las marcas más elegidas durante noviembre, Honda mantuvo su liderazgo con 8.597 motos patentadas, seguida por Gilera con 6.314 unidades, que mejoró su posición desde el cuarto lugar en marzo. Motomel se ubicó tercera con 5.168 motos, Zanella fue cuarta con 4.277 y Keller cerró el top five con 3.883 unidades.

Publicidad

Respecto a los modelos, Gilera Smash retomó la primera posición en noviembre con 4.413 unidades, desplazando a la Honda Wave 110, que quedó segunda con 4.261 unidades. En tercer lugar se mantuvo la Keller KN 110-8 con 3.324 unidades, seguida por la Motomel B110 con 2.779 y la Corven Energy 110 by Corven, que se consolidó en el quinto puesto con 2.538 unidades.