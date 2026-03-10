El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 10 de marzo que afecta a nueve provincias del país. El aviso advierte por la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones temporales en actividades cotidianas.

Según el organismo, las tormentas serán de variada intensidad, aunque algunas podrían desarrollarse con mayor fuerza. En esos casos se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

El alerta rige para distintas zonas del centro y norte del país, donde las condiciones de inestabilidad favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas durante la jornada. En algunos sectores las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Desde el SMN recordaron que la alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades diarias, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas fuertes.

Las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse alejados de árboles o postes de luz ante la posibilidad de ráfagas y descargas eléctricas.