Una de las zonas más críticas del Gran San Juan está a punto de cambiar para siempre. En una decisión impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, la Provincia confirmó que durante este mes de marzo se realizará la licitación para construir la nueva rotonda en la intersección de la Ruta Nacional Nº 20 y la calle Gorriti (RP 108), en el corazón de Santa Lucía.

La intervención no es un capricho estético, sino una urgencia de seguridad vial. Durante años, este cruce ha sido escenario de constantes accidentes y frenadas bruscas. Según los estudios técnicos previos, la obra permitirá reducir los puntos de conflicto de 24 a tan solo 5, lo que representa un alivio directo para los miles de sanjuaninos que ingresan diariamente a la Capital desde el este.

Una obra de "alto rendimiento"

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Infraestructura mediante un convenio con Vialidad Nacional, contempla una rotonda urbana de dimensiones imponentes: 120 metros de diámetro con seis ramales y doble carril de circulación.

Pensando en el flujo constante de camiones y transporte de carga que caracteriza a la Ruta 20, la calzada tendrá un "delantal montable" de 1,50 metros para facilitar las maniobras de los semirremolques. Además, se utilizará asfalto modificado, un material de alta resistencia diseñado para soportar el tránsito pesado sin deformarse.

Seguridad para todos: peatones y conductores

La transformación del sector incluirá detalles que van más allá del pavimento:

Veredas peatonales: Estarán separadas de la calzada para proteger a quienes circulan a pie.

Isletas elevadas: Funcionarán como guías para que los vehículos reduzcan la velocidad antes de ingresar a la rotonda.

Cierre de accesos peligrosos: Se anulará una entrada ubicada a 350 metros al oeste para eliminar cruces indebidos.

Drenaje y señalización: El plan incluye obras para evitar inundaciones y un sistema moderno de cartelería vertical y horizontal.

Un dato no menor es que el diseño se adaptó para evitar expropiaciones, cuidando el entorno urbanizado de Santa Lucía y minimizando el impacto social. Con esta licitación, el Gobierno busca dar una respuesta estructural a uno de los "puntos negros" del mapa vial sanjuanino, apostando a que el Acceso Este deje de ser noticia por los siniestros y pase a serlo por su fluidez.