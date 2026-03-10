Quién es Sofía Smaldone, la nueva novia de Mauricio Macri

El casamiento de Rodrigo Valladares Macri y la influencer Emily Lucius se convirtió en el escenario del blanqueo sentimental de Mauricio Macri. Tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas, en el programa SQP revelaron que el exmandatario está en pareja con Sofía Smaldone.

Según relató el periodista Nico Peralta, quien estuvo invitado a la boda, “Mauricio llegó solo a la ceremonia del casamiento, pero al llegar el momento de la fiesta, su actual saliente llegó para acompañarlo”.

Publicidad

Durante el festejo del último sábado, se los vio sentados uno al lado del otro, conversando y riendo con complicidad, e incluso él apoyó su mano sobre la pierna de ella. Peralta describió que “estuvieron toda la noche sentados juntos y charlando, ella muy en el oído de él todo el tiempo”.

La confirmación definitiva llegó vía redes sociales donde, según Yanina Latorre y Martín Salwe, “ella subió una selfie con él y puso como canción 'She's my partner'”.

Publicidad

Smaldone, quien es coach motivacional y maneja las cuentas healingsoulsmethod y sofiasmaldone, “se define como una mujer profunda y consciente que vive uniendo la razón y la emoción”.

En sus descripciones también destaca: “Soy una madre presente, valiente y comprometida con sanar para no repetir historias que ya no quiero”. Aunque la mujer publicó videos de su look, Latorre advirtió que los borró rápidamente de ambos perfiles y opinó que el vínculo no es reciente: “Para mí lleva tiempo”.

Publicidad

La periodista también analizó los rumores previos con Chloé Bello, quien había desmentido el romance pese a quedar expuesta por algunas frases. Latorre fue tajante al cerrar: “Para mí, Chloé Bello flasheó un romance que no fue. Con Sofía hay algo de hace meses”.

Por otro lado, la boda contó con la notable ausencia de Juliana Awada, exesposa de Macri. Sobre esto, Peralta reveló que la empresaria “había confirmado su presencia en la boda, sin embargo se bajó por respeto a la familia y a ella misma”, dejando el camino libre para la presentación oficial de la nueva pareja.