Por cuántos millones de dólares vende Wanda Nara la mansión de Santa Bárbara

Wanda Nara ha decidido desprenderse de su emblemática propiedad en el country Santa Bárbara, poniéndola en el mercado por un valor aproximado de 2,2 millones de dólares.

La vivienda, que fue el epicentro del conflicto con Mauro Icardi tras su desalojo en noviembre de 2024, cuenta actualmente con la opción de alquiler sin muebles mientras se concreta la venta.

Publicidad

El periodista Guido Záffora reveló en el programa DDM el motivo detrás de esta movida inmobiliaria al asegurar que "Wanda vende la casa porque se está construyendo la otra casa" en el barrio El Yacht, un proyecto que tiene vista a la propiedad embargada de su exmarido.

La historia de esta mansión de 600 metros cuadrados cubiertos se vincula directamente a una disputa legal del pasado. Según detalló Záffora, "cuando Maxi López no pagó alimentos, Ana Rosenfeld hizo que, en un juicio en 2021, Wanda Nara se quede con esta casa que es la de Santa Bárbara".

Publicidad

Además, el panelista recordó episodios mediáticos ocurridos allí, señalando que "fue la casa en la que Mauro grabó a Wanda" en una jornada donde el futbolista registró imágenes de ella riéndose en un sillón junto a su estilista Kennys Palacios.

Construida sobre un lote de 2200 metros cuadrados, la casa ofrece amplios ambientes orientados al jardín, incluyendo un living con hogar a leña, comedor con vista abierta, family room, escritorio y cocina con isla central.

Publicidad

En el exterior se destacan dos quinchos, uno de ellos vidriado, y una pileta. Pese a ser su refugio ocasional de fin de semana, la mediática optó por instalarse definitivamente en el Chateau Libertador con sus hijos mientras avanza su nuevo proyecto arquitectónico.