Las estaciones de servicio de San Juan registraron en las últimas horas un nuevo incremento en los precios de los combustibles. Según pudo constatarse en distintos puntos de la provincia, las subas variaron según la petrolera y el tipo de nafta, aunque en algunos casos alcanzaron los $100 por litro.

En las estaciones de Shell, el aumento fue el más alto y rondó los $100, mientras que en Axion y YPF el incremento se ubicó alrededor de $60 por litro. Desde las propias estaciones indicaron que los valores pueden variar con frecuencia debido al nuevo esquema de actualización vinculado a la oferta y la demanda del mercado.

El movimiento en los surtidores está directamente relacionado con la tensión en Medio Oriente. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un fuerte impacto en el mercado energético global, especialmente tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo.

A nivel nacional, el inicio de los bombardeos en Irán generó un aumento cercano al 6% en los precios de la nafta y el gasoil en estaciones de servicio de Argentina, en línea con la volatilidad del mercado petrolero internacional.

En las últimas horas, el precio del Brent, referencia para Europa, registró una caída del 7,5%, ubicándose cerca de los 91 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, bajó 8,7% y se posicionó alrededor de los 86 dólares. Ambos índices habían comenzado la semana con fuertes subas que los acercaron a los 120 dólares por barril ante el recrudecimiento del conflicto.

La corrección en el precio del crudo responde a un cambio en las expectativas del mercado sobre la duración del enfrentamiento en Medio Oriente, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que la guerra “ya está casi terminada”. Sin embargo, la incertidumbre internacional continúa impactando en los combustibles y mantiene en alerta al sector energético.