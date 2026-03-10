Un momento de tensión se vivió en Australia cuando un grupo de activistas intentó frenar el micro que trasladaba a la selección femenina de fútbol de Irán para evitar que las jugadoras regresaran a su país tras su participación en la Copa Asiática femenina. La protesta ocurrió en medio del creciente temor por la seguridad de las futbolistas si vuelven a territorio iraní.

La situación se desató después de que cinco jugadoras del plantel solicitaran asilo humanitario al gobierno australiano, alegando temor a represalias por parte del régimen iraní. Las deportistas decidieron permanecer en el país luego del torneo y ya fueron trasladadas a un lugar seguro con apoyo de las autoridades.

Las futbolistas habían quedado en el centro de la polémica tras negarse inicialmente a cantar el himno nacional iraní durante un partido del torneo, gesto que fue interpretado como una forma de protesta. Luego de ese episodio, medios estatales y sectores cercanos al gobierno las acusaron de “traidoras”, lo que generó preocupación internacional por posibles castigos al regresar a Irán.

El gobierno australiano confirmó que cinco integrantes del equipo recibieron visas humanitarias para permanecer en el país, mientras que el resto del plantel debía regresar tras la eliminación en la competencia. La salida del equipo fue escoltada por fuerzas de seguridad en medio de manifestaciones y pedidos para que las jugadoras pudieran solicitar protección.

Organizaciones de derechos humanos y dirigentes del fútbol femenino pidieron a las autoridades deportivas y gubernamentales que garanticen la seguridad de las futbolistas. Mientras tanto, el caso generó repercusión internacional y abrió un debate sobre la situación de las deportistas iraníes en el contexto político y social del país.