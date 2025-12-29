El Ministerio de Educación dio a conocer el cronograma oficial que regirá la organización de las actividades institucionales para el inicio del ciclo lectivo 2026. El esquema establece fechas desde el 30 de diciembre de 2025, cuando comienza la licencia anual reglamentaria, hasta marzo de 2026, período en el que se pondrá en marcha el nuevo año escolar.

Según lo dispuesto en la Resolución N.º 24565-ME-2025, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo para los niveles de Educación Inicial y Educación Primaria, tanto de gestión estatal como privada. En tanto, el inicio de clases para Educación Secundaria en todas sus modalidades está previsto para el miércoles 4 de marzo.

En el nivel Inicial, las actividades institucionales se desarrollarán del 13 al 25 de febrero, mientras que los días 26 y 27 se destinarán a la reubicación de estudiantes y la ratificación de inscripciones. El inicio formal de clases será el 2 de marzo.

Para Educación Primaria, incluyendo la modalidad de Jóvenes y Adultos (PROPAA), entre el 13 y el 19 de febrero se realizarán reuniones institucionales y se abrirá la inscripción a evaluaciones libres. Las evaluaciones se tomarán entre el 20 y el 25 de febrero, y la reubicación de estudiantes se realizará los días 26 y 27, con inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo.

En el nivel Secundario Orientado y Artístico, así como en las modalidades de Educación de Jóvenes y Adultos, CENS, Educación Media y Formación Profesional, las actividades institucionales se desarrollarán del 13 al 19 de febrero. Las evaluaciones se concentrarán entre el 19 y el 27 de febrero, la matriculación definitiva será el 2 y 3 de marzo, y el inicio de clases se fijó para el 4 de marzo. La reubicación de estudiantes sin escuela asignada se realizará del 11 al 13 de marzo.

El mismo esquema se aplicará para la Educación Secundaria Técnica y la Formación Profesional, tanto en gestión estatal como privada, incluyendo las misiones monotécnicas y centros de formación laboral.

En Educación Superior, las actividades institucionales se extenderán del 13 al 27 de febrero, con inscripciones y exámenes durante marzo. El curso introductorio se desarrollará del 2 al 31 de marzo y el inicio del ciclo lectivo quedó fijado para el 6 de abril de 2026.

En tanto, Educación Especial iniciará su ciclo el 2 de marzo, tras las actividades institucionales previstas del 13 al 25 de febrero. Los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios comenzarán también el 2 de marzo, luego de un período de trabajo institucional y capacitación.

Finalmente, en el ámbito de la Educación No Formal de gestión privada, las actividades de planificación se realizarán del 13 al 20 de febrero, las inscripciones del 23 al 27 de febrero y el inicio del ciclo lectivo será el 9 de marzo.

Desde el Ministerio indicaron que próximamente se emitirá la resolución con el detalle completo del calendario escolar 2026.