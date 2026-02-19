Un motociclista de 30 años resultó herido este jueves por la tarde tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito en el departamento Pocito. El siniestro ocurrió minutos antes de las 15 en la intersección de Ruta 40 y Calle 11.

Según fuentes policiales, la colisión se produjo entre una motocicleta marca Honda y una camioneta Peugeot 504. El conductor del rodado menor fue identificado como Leonardo Arena, mientras que el otro vehículo era guiado por Osvaldo Ramírez, de 56 años.

De acuerdo a las primeras informaciones, Arena circulaba por Calle 11 en sentido este-oeste cuando impactó contra la camioneta, que transitaba por Ruta 40 de sur a norte. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en el cruce.

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista sufrió la peor parte y debió ser asistido por personal sanitario en el lugar. Posteriormente fue trasladado al Hospital Rawson, donde quedó internado. Presenta luxación expuesta del dedo pulgar de la mano derecha, escoriaciones múltiples y politraumatismos.

En el hecho intervino la UFI Delitos Especiales, que trabaja para determinar la mecánica del accidente y establecer eventuales responsabilidades.