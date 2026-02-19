El Gobierno nacional afronta este jueves una jornada decisiva en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde desde las 14 se debate la reforma laboral, principal objetivo legislativo del presidente Javier Milei en el marco de las sesiones extraordinarias.

Tras la eliminación del polémico artículo que modificaba el régimen de licencias médicas (y que había generado resistencia incluso en bloques aliados) el oficialismo apuesta a aprobar el proyecto sin nuevas modificaciones. La decisión de retirar ese punto buscó garantizar el acompañamiento del PRO e Innovación Federal y descomprimir tensiones antes del tratamiento en el recinto.

La Casa Rosada movilizó a su mesa política para seguir de cerca el desarrollo de la sesión. Se prevé la presencia en el Congreso del ministro del Interior, Diego Santilli, quien trabajará junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, y al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para asegurar las voluntades necesarias. También se espera que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, siga de cerca las negociaciones parlamentarias.

El artículo eliminado establecía que trabajadores con licencia médica pasarían a cobrar el 75% del salario, e incluso el 50% si la enfermedad derivaba de riesgos asumidos voluntariamente, como una lesión deportiva. El rechazo político y social obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás para priorizar la aprobación del paquete.

Pese al optimismo oficial, fuentes parlamentarias admitían que la votación en particular podría presentar dificultades. Uno de los puntos más sensibles es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo diseñado como alternativa para que los empleadores afronten indemnizaciones y otras obligaciones laborales. El proyecto prevé aportes obligatorios del 1% de las remuneraciones brutas en grandes empresas y del 2,5% en micro, pequeñas y medianas, con posibilidad de incrementos.

Sectores críticos advierten que el FAL podría afectar el financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social, con una pérdida estimada en US$2.300 millones. Además, otros artículos en discusión son los que eliminan estatutos profesionales específicos, como los de periodistas, viajantes de comercio y peluqueros.

Ante este escenario, el oficialismo analiza evitar la votación artículo por artículo y reemplazarla por una votación por capítulos, aunque al inicio de la sesión esa modalidad no estaba definida.

La prioridad del Gobierno es clara: impedir nuevas modificaciones para que el texto pueda avanzar rápidamente al Senado la próxima semana y convertirse en ley con la menor cantidad posible de cambios respecto al proyecto original.