El secretario de Gobierno de San Juan, Juan José Dubos, confirmó que el depósito judicial de la provincia se encuentra “cerca del 90% o 95% de ocupación” y que este año se realizará al menos una compactación de vehículos para descomprimir el predio.

En declaraciones a DIARIO HUARPE, el funcionario explicó que la intención es avanzar no solo con la destrucción de las unidades que ya no tienen utilidad, sino también con una modificación de la ley vigente para habilitar la subasta de algunos vehículos y bienes que permanecen almacenados.

“Tenemos planificada una compactación, al menos una este año. La idea también es trabajar en la modificación de la ley para que, además de la compactación, se puedan subastar algunos de los vehículos y bienes que están ahí”, señaló Dubos.

Según detalló, el nivel de saturación del depósito obliga a tomar medidas urgentes. “El depósito realmente está saturado y necesitamos este año hacer una compactación como para sacar todo aquello que no nos sirva”, indicó.

El proyecto de reforma normativa buscará ampliar las herramientas legales para gestionar los bienes secuestrados o retenidos por orden judicial, permitiendo que aquellos que estén en condiciones puedan ser vendidos en subasta pública, en lugar de permanecer durante años en el predio.

Con una ocupación que ronda el 95%, el Gobierno provincial apunta a reducir el volumen acumulado y optimizar el uso del espacio, en un contexto donde el ingreso constante de vehículos complica la capacidad operativa del depósito judicial.