Ante el inminente inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina instó a las familias a verificar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación, al advertir que el regreso a las aulas incrementa la interacción y la exposición a enfermedades transmisibles.

La cartera sanitaria recordó que el calendario establece dosis específicas a los 5 y 11 años para reforzar la inmunidad adquirida durante la primera infancia y reducir el riesgo de brotes.

En el caso de los niños que cumplen 5 años, corresponde aplicar la segunda dosis de la Triple Bacteriana Celular (contra difteria, tétanos y coqueluche), la segunda dosis de la Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas), el refuerzo contra la varicela y una dosis de IPV contra la poliomielitis.

Para quienes cumplen 11 años, se indica la aplicación de la Triple Bacteriana Acelular, la vacuna antimeningocócica en dosis única y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, en zonas de riesgo se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla.

Desde el Ministerio subrayaron que todas las vacunas incluidas en el calendario son gratuitas, obligatorias y pueden aplicarse en centros de salud públicos sin orden médica. También recomendaron que el personal docente y no docente revise sus esquemas y complete las dosis pendientes.

Las autoridades sanitarias remarcaron que mantener los esquemas completos no solo disminuye la probabilidad de cuadros graves y hospitalizaciones, sino que también contribuye a evitar la sobrecarga del sistema de salud y a garantizar un entorno escolar más seguro para toda la comunidad educativa.